Ещё
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин выдвинут кандидатом в президенты 

Рамблер 3 часа назад

Инициативная группа избирателей приняла решение о поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о выдвижении Владимира Путина было принято на заседании в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве.

В зале присутствовали 668 человек, в том числе гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский, хоккеист Владислав Третьяк и др.

>> Собчак стала кандидатом в президенты России

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию перестали верить
Полицейские сели за подстреленного Итальянца
Названа причина «взрыва» в Симферополе
Кому повысят зарплаты в Новом году
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Видео
03:21
Дети «захватили» Путина
Общество
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
00:35
Шаинского могут похоронить в США
Происшествия
02:26
Захарченко помиловал украинских пленных
В мире
04:08
Песков прокомментировал решение по Навальному
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение