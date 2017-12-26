Путин выдвинут кандидатом в президенты

Инициативная группа избирателей приняла решение о поддержке Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о выдвижении Владимира Путина было принято на заседании в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве.

В зале присутствовали 668 человек, в том числе гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, актер Михаил Боярский, хоккеист Владислав Третьяк и др.

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