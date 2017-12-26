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Захарову повысили в ранге
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Захарову повысили в ранге 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Захарова имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

>> Захарова ответила Джонсону

Мария Захарова возглавляет Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ с 2015 года, входит в Совет по внешней и оборонной политике России.

26 декабря 2017 года президент России вручил Захаровой Орден Дружбы.

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