Захарову повысили в ранге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Захарова имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

>> Захарова ответила Джонсону

Мария Захарова возглавляет Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ с 2015 года, входит в Совет по внешней и оборонной политике России.

26 декабря 2017 года президент России вручил Захаровой Орден Дружбы.