Собчак стала кандидатом в президенты России

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку.

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Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента в марте 2018 года. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Во вторник ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, и дал ей разрешение на открытие избирательного счета.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — говорится в постановлении, принятом ЦИК.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится "Гражданская инициатива", для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы на регистрацию кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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