Додон назвал сроки нормализации отношений с Россией

Додон рассказал, когда рассчитывает нормализовать отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что отношения его страны с Россией нормализуются вскоре после Нового года.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников… Мы попытаемся и сделаем всё возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед", — сказал Додон в интервью "Известиям".

Второй вариант — урегулирование после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года, добавил он. Додон ожидает, что его партия выиграет эти выборы — и правительство будет сформировано из его единомышленников.

Президент Молдавии также рассчитывает, что решение о предоставлении его стране статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет принято уже весной 2018 года.

Додон напомнил, что по его инициативе в апреле был подписан меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС. Также он подчеркнул, что была подана заявка на получение Молдовой статуса наблюдателя при организации.

"В апреле я подал заявку на получение Молдовой статуса наблюдателя при организации. Де-факто такое решение было одобрено всеми президентами стран-участниц. Я уже участвовал в качестве наблюдателя в двух встречах совета ЕАЭС на уровне президентов. Сейчас председательство в Союзе у России, поэтому надеюсь, в начале весны, когда пройдет очередное заседание высшего совета ЕАЭС, на которое у меня уже есть приглашение, принятое решение будет оформлено юридически", — сказал он.