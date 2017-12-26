Ещё
Додон назвал сроки нормализации отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон рассказал, когда рассчитывает нормализовать отношения с Россией 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что отношения его страны с Россией нормализуются вскоре после Нового года.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников… Мы попытаемся и сделаем всё возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдавии, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед", — сказал Додон в интервью "Известиям".

Второй вариант — урегулирование после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года, добавил он. Додон ожидает, что его партия выиграет эти выборы — и правительство будет сформировано из его единомышленников.

Президент Молдавии также рассчитывает, что решение о предоставлении его стране статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет принято уже весной 2018 года.

Додон напомнил, что по его инициативе в апреле был подписан меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС. Также он подчеркнул, что была подана заявка на получение Молдовой статуса наблюдателя при организации.

"В апреле я подал заявку на получение Молдовой статуса наблюдателя при организации. Де-факто такое решение было одобрено всеми президентами стран-участниц. Я уже участвовал в качестве наблюдателя в двух встречах совета ЕАЭС на уровне президентов. Сейчас председательство в Союзе у России, поэтому надеюсь, в начале весны, когда пройдет очередное заседание высшего совета ЕАЭС, на которое у меня уже есть приглашение, принятое решение будет оформлено юридически", — сказал он.

РИА Новости: последние новости
Аксенов сообщил о наличии в Крыму "спящих террористических ячеек" Новым послом России в Молдавии станет Олег Васнецов, пишет "Коммерсант" Полонский назвал уличные акции пережитком 19-го века
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «не нашли места» в ЕС
Цымбалюк-Романовская схватила нового пенсионера
Доллар «катится под откос»
ДТП в Москве: паника водителя или спланированная атака?
США скупают российские истребители
Видео
00:55
США скупают российские истребители
Оружие Армия
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Опубликовано видео трагедии с автобусом в Москве
Происшествия Общество
04:08
«Он все понимает»: юристы об отказе ЦИК допустить Навального
Политика Статьи
00:36
По Москве колесят «автобусы-убийцы»
Происшествия
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:29
Кобзона исключили из совета при Минкульте
Общество
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение