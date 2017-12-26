Собчак предложила Навальному работу

Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

Алексею Навальному «обидно и тяжело» из-за того, что ЦИК в понедельник отказался регистрировать его кандидатом в президенты, заявила телеведущая Ксения Собчак, предложив блогеру стать ее доверенным лицом.

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«В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала Собчак в своем Instagram.

При этом Собчак отметила, что считает недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей».

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению», — написала она, подчеркнув, что явка на выборы — «по-прежнему единственный способ что-то изменить».

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В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости.

Юристы сочли решение ЦИК законным.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 25, 2017 at 10:01 PST

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Навальный, понимая, что в решении ЦИК «нет ничего сверхъестественного», занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.

В свою очередь председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в отказе ЦИК нет ничего неожиданного. По его словам, давно было понятно, что имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет.