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Собчак предложила Навальному работу
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Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад

Алексею Навальному «обидно и тяжело» из-за того, что ЦИК в понедельник отказался регистрировать его кандидатом в президенты, заявила телеведущая Ксения Собчак, предложив блогеру стать ее доверенным лицом.

>> ЦИК отказалась регистрировать Навального

«В случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала Собчак в своем Instagram.

При этом Собчак отметила, что считает недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей».

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению», — написала она, подчеркнув, что явка на выборы — «по-прежнему единственный способ что-то изменить».

>> «Это будет анекдот». Эксперты о действиях Навального

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости.

Юристы сочли решение ЦИК законным.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, Навальный, понимая, что в решении ЦИК «нет ничего сверхъестественного», занимается эпатажем, пытаясь заработать на шумихе медийный капитал.

В свою очередь председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в отказе ЦИК нет ничего неожиданного. По его словам, давно было понятно, что имея судимость, Навальный в выборах участвовать не сможет.

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