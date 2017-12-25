«Он все понимает»: юристы об отказе ЦИК допустить Навального

Кампания Навального: предсказуемый финал

Центральная избирательная комиссия приняла решение о недопуске к участию в выборах президента РФ оппозиционного политика Алексея Навального. Причина — наличие у кандидата непогашенной судимости. ЦИК и юристы уверены, что решение полностью соответствует букве закона. Однако сам Навальный с этим не согласен — он заявил не только о намерении обжаловать данное решение, но и о готовности устроить «бойкот выборам».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 25 декабря провела заседание, на котором был принят ряд решений, касательно участия в президентских выборах некоторых из кандидатов, подавших свои заявления в ЦИК. В числе поднятых на заседании тем — вопрос участия в выборах оппозиционного политика Алексея Навального, который уже почти на протяжении года ведет свою заочную предвыборную кампанию.

Вопрос о выдвижении Навального решался на заседании в последнюю очередь. Перед этим ЦИК успела принять решения о недопуске к участию в выборах журналиста Олега Лурье и бизнесмена Сергея Полонского. Недопуск последнего был связан с ошибками, допущенными при оформлении документов.

Однако, как отметила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, «необратимых препятствий», на основании которых Полонский мог бы получить отказ, нет, и бизнесмен может повторно подать в ЦИК документы, исправив все недостатки. Что касается Олега Лурье, то он не был допущен до участия в выборах по причине наличия у него судимости.

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Когда комиссия приступила к обсуждению вопроса об участии в выборах Навального, член комиссии Борис Эбзеев заявил, что «слово в слово мог бы повторить все, что сказал касательно господина Лурье, имея при этом в виду Алексея Анатольевича Навального».

По словам члена ЦИК, «рабочая группа подошла к рассмотрению документов самым тщательным образом».

Перед тем как озвучить предварительное решение ЦИК по Навальному, Эбзеев напомнил, что не имеет право быть избранным президентом Российской Федерации гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и/или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования не погашенную судимость за указанное преступление.

Он также напомнил, что 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Навальный был осужден по ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (организация растраты чужого имущества — «Газета.Ru») к пяти годам лишения свободы.

«Преступление относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо совершившее это преступление право баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Судимость сохраняется, она не была снята или погашена. Поэтому не повторяю все те аргументы, которые использовались применительно к ходатайству Лурье», — сказал Эбзеев и предложил комиссии проголосовать против выдвижения Навального.

«Я глубоко убежден, что у нас нет ни малейших оснований сомневаться в законности и справедливости этого решения», — подытожил Эбзеев.

Памфилова отметила, что в отличии от Лурье, все документы были оформлены без каких-либо нарушений, и перед принятием окончательного решения, предложила дать ответное слово самому Навальному.

«Не люблю Центральную избирательную комиссию, — именно с этих слов Навальный начал свою ответную речь в ЦИК, — Предполагаю, что вы тоже меня не любите».

В своей речи политик заметил, что по образованию также является юристом и прокомментировал юридические обоснования, использованные ЦИК в качестве аргументации для отказа ему в регистрации как кандидата.

В частности, с точки зрения Навального, он имеет право принимать участие в выборах, поскольку не находится в местах лишения свободы. Он также отметил, что Европейский суд по правам человека признал факт фальсификации уголовных дел, из-за которых политика не допускают до выборов. При этом оппозиционер отметил, что пришел в ЦИК не для того, чтобы вступать в юридические споры.

«Я пришел сюда заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов», — заявил Навальный с трибуны.

«Мы тут точно не печеньки, которые должны кому-то нравится», — пошутила Памфилова после того, как Навальный закончил свою речь.

После чего между главой комиссии и политикам разгорелась небольшая дискуссия касательно права ЦИК принимать во внимание решение Европейского суда.

«Заявления типа «Европейский суд отменил приговор, вынесенный в отношении меня» не имеют под собой ровным счетом никаких оснований», — ответил Эбзеев на претензии Навального.

По его словам, до тех пор пока российский суд не отменил приговор на основании решения Европейского суда, ЦИК обязан действовать в соответствие с решением российского суда.

Еще один комментарий перед принятием решения ЦИК озвучил член комиссии Николай Булаеев. Он отметил, что Навальный был единственным кандидатом на заседании, кто позволил себе использование «грубых» и «совсем уж неприличных» высказываний в адрес ЦИК. Он также напомнил, что на выборах мэра Москвы в 2013 году, на которых участвовал Навальный, явка избирателей составила 32%.

«Поэтому говорить о том, что участие [Навального] в выборах определяет явку избирателей, наверное, не совсем правильно», — сказал Булаев.

Член ЦИК также отметил, что Навальный, будучи юристом, «лучше многих» понимает, что «ЦИК сегодня здесь, в этом зале не приняла ни одного неправового решения».

После еще нескольких недолгих нравоучительных комментариев вопрос по участию Алексея Навального в выборах был поставлен на голосование. Решение о недопуске Навального к выборам было принято присутствовавшими при голосовании членами Центральной избирательной комиссии единогласно.

С тем, что решение ЦИК об отказе зарегистрировать блогера является абсолютно законным, согласны и профессиональные юристы. Такую точку зрения, в частности озвучил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) адвокат Владимир Александров.

«Можно сколь угодно долго спорить о политических интригах, митинговать и сотрясать воздух, но закон дает четкое указание на то, что лицо, отбывающее наказание за тяжкое уголовное преступление, не может быть зарегистрировано в статусе кандидата на высший должностной пост Российской Федерации. Если кому-то не нравится, что Навальный по закону не может претендовать на роль президента страны, такие люди могут предъявить претензии только ему самому или его юридическим представителям. Не стоило совершать преступлений, не стоило получать судимость. На сегодня все действия ЦИК РФ в отношении Навального абсолютно законны», — отметил специалист.

«Только если он вновь обжалует приговор, и суд признает его невиновным, то он сможет претендовать на участие в выборах. Пока же Навальный просто создает ореол личности, которую власти якобы ограничивают в правах и преследуют. Что-то ему все время не дают, куда-то не допускают. А претендент на высший пост мог бы и свою состоятельность доказать, поруководив хотя бы ЖЭКом, например», — прокомментировал решение ЦИК другой адвокат Алексей Мельников.

Спустя всего несколько минут после завершения заседания на сайте Навального было опубликовано заранее записанное видео, в котором оппозиционер объявил о забастовке избирателей.

«Процедура, в которой нам предлагают участвовать не является выборами — в ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы, которые не вели и не будут вести избирательную кампанию», — заявил Навальный.

По словам политика, предвыборные штабы Навального переформировываются в «штабы забастовки». Кроме того, планируется организация наблюдений за выборами, с целью зафиксировать реальную явку избирателей — во избежание фальсификаций.

Интересно, что на прошлых федеральных выборах в сентябре 2016 года явка не дотянула до 50%, а по некоторым независимым оценкам составляла не более трети зарегистрированных избирателей. На фоне общей политической апатии Навальный сможет трактовать низкую явку на выборах как успех своей стратегии бойкота.

В 2011 году он также призывал к бойкоту парламентских выборов, однако стал одним из политических бенефициаров протеста, вызванного как раз широким участием граждан в выборах в качестве избирателей и наблюдателей. Зафиксированные последними многочисленные фальсификации в результате и вывели людей на улицы.