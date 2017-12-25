Путин предупредил об усилении санкций против России

Президент России Владимир Путин предупредил о возможном усилении антироссийских санкций. Как сообщает «Интерфакс», этим он объяснил причины, по которым власть работает в направлении стимулирования возврата капиталов в РФ.

«Имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденции к наращиванию», — сказал президент во время встречи с руководством палат Федерального Собрания.

Ранее Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала и ввести налоговые льготы для бизнесменов, переведших бизнес из-за границы.

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