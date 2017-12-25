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Путин выступил за продление амнистии капитала
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Путин выступил за продление амнистии капитала 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала и ввести налоговые льготы для бизнесменов, переведших бизнес из-за границы. Об этом, как сообщает ТАСС, президент РФ объявил на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал Путин.

Второе озвученное президентом предложение — «освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов».

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По мнению Путина, эти предложения станут дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.

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