Путин выступил за продление амнистии капитала

Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала и ввести налоговые льготы для бизнесменов, переведших бизнес из-за границы. Об этом, как сообщает ТАСС, президент РФ объявил на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

«У меня есть два предложения, о которых я пока публично не говорил. Первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капиталов, имея в виду те внешние ограничения, которых не становится меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал Путин.

Второе озвученное президентом предложение — «освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13% налогов».

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По мнению Путина, эти предложения станут дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию.