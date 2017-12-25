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Назначен новый замминистра транспорта
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Назначен новый замминистра транспорта 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС

Александр Юрчик назначен на должность заместителя министра транспорта РФ. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Российская газета".

Кандидатура Юрчика была предложена правительству в качестве замены Валерия Окулова, который ушел в отставку из-за возраста более месяца назад. Юрчик будет курировать в министерстве гражданскую авиацию.

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Александр Юрчик в 2005-2007 годах возглавлял Росавиацию. До назначения на должность замминистра транспорта Юрчик являлся замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ.

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