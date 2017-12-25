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Жена дагестанского муфтия собралась в президенты России
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Жена дагестанского муфтия собралась в президенты России 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Wikimedia

Главный редактор журнала «Ислам» и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Как сообщает «Интерфакс», документы, необходимые для регистрации ее как кандидата, будут поданы в Центризбирком до 5 января.

Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти, говорится в сообщении, поступившем в агентство.

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У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда «Путь».

«Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа — муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова», — пишет «Интерфакс».

Ранее 25 декабря документы на регистрацию в выборах президента подалателеведущая Ксения Собчак. На данный момент она единственная женщина, заявившая об участии в предвыборной гонке.

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