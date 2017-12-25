Аксёнов сообщил о «террористических ячейках» в Крыму

Аксёнов рассказал о «спящих террористических ячейках» в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе сообщил о наличии на полуострове «спящих террористических ячеек».

При это он уточнил, какие факторы способствуют ухудшению ситуации в рамках противодействия терроризму в Крыму.

«Наличие на полуострове «спящих ячеек» международных террористических организаций», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Глава Республики добавил, что вторым фактором является проведение антироссийских акций украинскими спецслужбами.

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«Некоторые ещё безнадежную и утопическую мечту не бросили», — рассказал Аксенов.

Он предположил, что в преддверии выборов президента России в марте 2018 года подобная активность будет возрастать.

Ранее Аксёнов назвал размер ущерба от диверсий на газопроводах в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.