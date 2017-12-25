Ещё
Аксёнов сообщил о «террористических ячейках» в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксёнов рассказал о «спящих террористических ячейках» в Крыму 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе сообщил о наличии на полуострове «спящих террористических ячеек».

При это он уточнил, какие факторы способствуют ухудшению ситуации в рамках противодействия терроризму в Крыму.

«Наличие на полуострове «спящих ячеек» международных террористических организаций», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Глава Республики добавил, что вторым фактором является проведение антироссийских акций украинскими спецслужбами.

>> Аксёнов потребовал провести проверку хищения

«Некоторые ещё безнадежную и утопическую мечту не бросили», — рассказал Аксенов.

Он предположил, что в преддверии выборов президента России в марте 2018 года подобная активность будет возрастать.

Ранее Аксёнов назвал размер ущерба от диверсий на газопроводах в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

RT на русском: последние новости
ЦИК отказал в регистрации группы в поддержку выдвижения Полонского кандидатом на выборах Путин принял отставку губернатора Воронежской области Поклонская предложила не наказывать за бытовое использование спецсредств
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты результаты анализа трагедии в Москве
Цымбалюк-Романовская схватила нового пенсионера
Стала известна секретная военная сделка Китая
«Газпром» включил счетчик Украине
США скупают российские истребители
Видео
00:55
США скупают российские истребители
Оружие Армия
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Опубликовано видео трагедии с автобусом в Москве
Происшествия Общество
04:08
«Он все понимает»: юристы об отказе ЦИК допустить Навального
Политика Статьи
00:36
По Москве колесят «автобусы-убийцы»
Происшествия
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:29
Кобзона исключили из совета при Минкульте
Общество
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение