Путин отправил в отставку Гордеева

Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что Гордеев решил покинуть пост главы региона по собственному желанию.

Также президент провел встречу с Александром Гусевым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.

«Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области», — говорится в указе президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.