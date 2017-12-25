США создают список «плохих парней» из России

До конца января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», который будет представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.
По его словам, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции. «Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми», — отметил Фрид.
В то же время он отмечает, что сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции. Фрид сообщил, что в законе «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) не указано, что доклад ляжет в основу нового санкционного списка, однако, по его словам, «многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом».
Фрид также заявил, что к составлению доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств. «Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», — сказал Фрид.
По его словам, «американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками». Фрид добавил, что призвал администрацию президента США при составлении доклада «не гнаться за количеством, а составить более короткий, но сильный список "плохих парней", реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии».
Фрид указал, что в случае внесения какого-либо лица в Список граждан особых категорий (SDN) американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ним, включая любые финансовые отношения. «Люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США», — уточнил Фрид.
Также он отметил, что список может и не быть публичным полностью. Отвечая на вопрос, могут ли попасть в него министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, Фрид сказал, что подобный шаг не соответствовал бы предназначению доклада. «Я бы не рекомендовал администрации вносить таких людей в список. Скорее всего, они сконцентрируются на выявлении людей из близкого круга президента, причастных к противозаконным схемам и действиям», — добавил он.
Предостерег Фрид потенциальных фигурантов доклада и от лоббирования своих интересов. «Лоббирование в этой ситуации не лучшая идея, поскольку оно может быть воспринято как попытка оказать давление, а эффекта все равно не даст. (…) Что могут сделать потенциальные фигуранты списка, так это дать ясно понять, что они независимы от Кремля и не служат его "денежными мешками"», — заключил он.