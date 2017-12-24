«Путин нас слышит»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил после заседания партийного президиума центрального совета, что своего кандидата на предстоящие выборы президента РФ эта партия выдвигать не будет. Вместо этого справедливоросы поддержат кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, поскольку президент «слышит их, а они это видят».

«Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2018 году, заявил журналистам по итогам заседания президиума центрального совета партии ее лидер Сергей Миронов. Вместо этого «СР» поддержит действующего президента России Владимира Путина, подчеркнул Миронов.

«Президиум принял политическое решение, и это решение будет завтра рекомендовано съезду [партии «Справедливая Россия»», — заявил Миронов.

По его словам, сомнений в том, что съезд поддержит кандидатуру Путина, у него нет.

Мало кто сомневается и в победе Путина на грядущих в марте 2018 года выборах, добавил Сергей Миронов.

«Победит этот кандидат. Если мы заранее знаем результат, зачем же нам сподвигнуть нашего кандидата на то, что он будет в компании аутсайдеров с известными мизерными процентами. Мы социалистическая партия, но за последние полгода три принципиальные решения президента — это прямо программные положения нашей партии», — заявил лидер эсеров.

Владимир Путин «слышит» партию, заявил Миронов, а они, в свою очередь, видят изменения.

Миронов поспешил также заверить, что справедливоросы поддерживают только Путина — они «были, есть и будут в оппозиции к »Единой России».

По словам Миронова, его со-партийцы планируют войти в состав инициативной группы, выдвигающей Владимира Путина в президенты. Кроме того, Сергей Миронов сообщил о намерениях «СР» попасть в избирательный штаб президента.

«Поддержим кандидата Владимира Путина, войдем в штаб и будем работать по его избранию и, самое главное, по формированию будущей повестки дня», — заявил он.

Миронов отметил, что «если съезд [»СР»] примет решение о поддержке Путина, то получается, что две парламентские партии из четырех подержат действующего президента».

Съезд «Справедливой России», на котором будет принято решение о формате участия эсеров в выборах президента РФ, должен пройти 25 января в Москве.

Перед этим действующий президент России Владимир Путин выступил в субботу, 23 декабря, на съезде партии «Единая Россия». В ходе съезда лидер «единороссов» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал самовыдвижение Владимира Путина. «России нужен сильный и безоговорочный лидер», — заявил Медведев.

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По словам Медведева, «Единая Россия» понимает, что в текущей политической ситуации «более правильно опираться на самые широкие слои населения вне партийного контекста».

Владимир Путин также заявил, выступая перед «единороссами», что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.

«Мы должны обеспечивать возможности для самореализации для каждого человека», — отметил Путин.

Путин перечислил основные ценности «Единой России» и его собственные — среди них патриотизм, взаимопонимание, а также «уважение к свободам, правам и свободам человека при всей разнице взглядов, подходов».

Путин также заявил, что «все, мешающее обновлению России, должно быть вычленено и отброшено в сторону».

Вся политика российских властей, заявил Путин, должна быть направлена на «сбережение нации, на решение задач демографического развития». Также в этот список входят современное здравоохранение, продвижение здорового образа жизни, снижение смертности, открытие новых школ и детских садов.

«Чтобы наш народ и Россия продолжались, мы должны добиться роста численности населения. На это направлены новые меры по поддержке материнства и семьи», — подчеркнул Путин, после чего покинул заседание «ЕдРо» в связи с плотным рабочим графиком.

24 декабря председатель Центризбиркома России Элла Памфилова приняла решение продлить рабочий день комиссии в воскресенье из-за большого количества желающих подать документы кандидатов в президенты.

«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы ЦИК.

Центризбирком России по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. В воскресенье документы для выдвижения подали кандидат от «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин.

Сейчас процедуру приема необходимых документов проходят кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин и самовыдвиженец Сергей Полонский.