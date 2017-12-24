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Полонский назвал Навального отстоем
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Полонский назвал Навального отстоем 

Lenta.ru 4 часа назад

Оппозиционер Алексей Навальный, подавший в воскресенье в Центральную избирательную комиссию России заявление о выдвижении в качестве кандидата в президенты страны, отказался жать руку бизнесмену Сергею Полонского, который подал аналогичное заявление. Видео публикует Telegram-канал «Выборка».

В ответ Полонский назвал Навального отстоем. Видео опубликовал Telegram-канал «Жизнь насекомых».

Также Полонский констатировал, что Навальный является ненормальным человеком и призвал не голосовать за него. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Решение поддержать кандидатуру Полонского на выборах президента РФ 24 декабря приняла инициативная группа из 520 граждан. Кроме того, инициативные граждане поддержали выдвижение журналиста Олега Лурье, он также намерен подать документы 24 декабря.

Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, кандидаты от партий — не позднее 12 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о намерении участвовать в них 6 декабря.

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