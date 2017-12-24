Дед Мороз раскрыл новогоднее желание Кадырова

Дед Мороз рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров

Главный российский Дед Мороз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении для детей в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.

Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье прилетел в столицу Чечни по приглашению Кадырова.

"Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку, символ Нового года — Деда Мороза (сувенир — ред.) и подарок от правительства Вологодской области — знаменитое вологодское кружево", — сказал Дед Мороз Кадырову.

Глава Чечни, обращаясь к детям, сказал, что в республику "наконец приехал настоящий Дед Мороз", и пригласил их в круг радовать гостя песнями, танцами и стихами. На праздничном вечере глава Чечни и Дед Мороз вместе с детьми участвовали в играх и веселых состязаниях.

Кадыров в ходе представления ответил на вопрос ребенка о том, на кого он хотел быть похожим в детстве. Глава Чечни рассказал, что его воспитывали на примерах национальных героев, религиозных деятелей, которые "всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми".

"Я слушал взрослых, которые рассказывали о героях, и всегда мечтал быть похожим на них, быть таким же милосердным, щедрым и любящим свой народ", — сказал он.

В свою очередь Дед Мороз рассказал, что в его "снежной вотчине" в Великом Устюге 12 комнат.

"Спальня, кабинет, комната друзей и снежный лабиринт. Что рассказывать — надо приехать и посмотреть", — сказал он.

Дед Мороз также сообщил, что у него "прекрасные отношения с Бабой Ягой" и коллегами из других стран — Санта-Клаусом, Йоулупукки и другими.

"Мы все вершим добрые дела, для нас, волшебников, нет границ", — заявил он.

Он добавил, что его главная миссия — сделать мир добрее. Наступающий год он объявил "Годом добрых дел".

"Если каждый из нас загадает под бой курантов мир во всем мире и сделает хоть одно доброе дело, моя мечта сбудется", — отметил он.

Дед Мороз также рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров: "Мир во всем мире".