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ЦИК продлил рабочий день
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ЦИК продлил работу в воскресенье 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости

Рабочий день Центризбиркома в воскресенье в связи с большим потоком кандидатов в президенты РФ, желающих подать документы на выдвижение, по распоряжению председателя ЦИК Эллы Памфиловой был продлён, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день продлён", — сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК России.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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