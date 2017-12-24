В России могут ввести смертную казнь

Лидер «Коммунистов России» пообещал ввести смертную казнь в случае победы на выборах

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в случае избрания президентом РФ намерен ввести смертную казнь для совершивших особо тяжкие преступления, в том числе коррупционной направленности. Об этом он сообщил в воскресенье журналистам перед подачей в ЦИК РФ документов, необходимых для выдвижения в президенты.

"Это введение смертной казни за особо тяжкие преступления, за крупные преступления коррупционные", — озвучил Сурайкин один из пунктов своей предвыборной программы.

В настоящее время в России действует мораторий на смертную казнь.

Кроме того, в программе Сурайкина — национализация крупных нефтедобывающих предприятий и масштабная социальная программа, включающая резкое увеличение пенсий и зарплат. Он также выступает за создание "правительства народного доверия из сторонников социалистических и коммунистических идей".

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Центризбирком России по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. Сурайкин, которого съезд утвердил кандидатом около 14:00 мск, приехал в ЦИК за шесть минут до окончания работы группы по приему документов, в Центризбиркоме его приняли.

Выборы президента РФ пройдут 18 декабря.