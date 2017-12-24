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В Госдуме отреагировали на блокировку аккаунтов Кадырова
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Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал нарушением международного права и опасным прецедентом ситуацию с блокировкой аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook.

«Это нарушение прав на информирование, на общение. Это нарушение международного права… Это опасный прецедент, поскольку, исходя из принципа взаимности, мы должны поступать так же», — цитирует Володина Интерфакс.

Как отметил спикер Госдумы, Кадыров «попал в „чёрные списки“, что, как оказалось, влечёт за собой закрытие аккаунтов в соцсетях, хотя ничего не нарушал».

«Это затыкание ртов», — добавил он.

23 декабря страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны.

Глава Чечни сообщил, что завёл аккаунт в социальной сети Mylistory и намерен публиковать там важные новости.

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