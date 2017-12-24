Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления и перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Россией. Об этом он сказал в интервью кипрской газете «Симерини», сообщает РИА Новости.

«В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

>> ЕС продлил санкции против РФ

По мнению министра, «раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль» негативно отразилась на отношениях между Россией и Кипром.

«Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию отношений России и ЕС. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года», — сказал Лавров.

Он отметил, что в политических и в деловых кругах стран ЕС не скрывают недовольства такой ситуацией.

«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в есовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур», — подчеркнул Лавров.