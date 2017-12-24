Ещё
Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали 

Рамблер 4 часа назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления и перестанут идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Россией. Об этом он сказал в интервью кипрской газете «Симерини», сообщает РИА Новости.

«В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

>> ЕС продлил санкции против РФ

По мнению министра, «раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль» негативно отразилась на отношениях между Россией и Кипром.

«Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию отношений России и ЕС. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года», — сказал Лавров.

Он отметил, что в политических и в деловых кругах стран ЕС не скрывают недовольства такой ситуацией.

«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в есовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур», — подчеркнул Лавров.

 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Литва не готова отказаться от России
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
«Если русские придут, мы наложим в штаны»
Видео
00:37
КНДР считает новую резолюцию ООН актом агрессии
В мире Конфликты
02:32
На границе Украины с ЕС появились километровые очереди
Украина В мире
01:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве
Общество Новости Москвы
00:25
Лавров рассказал об уроне из-за санкционной спирали
Политика Европа
00:40
Украинские военные отвоевали право на трехразовое питание
Украина Армия
04:28
Захарова вновь поставила США «на место»
Политика
00:36
Найден похожий на пропавшую подлодку объект
Происшествия Армия
00:56
На конкурсе «Мисс Америка» случился скандал
В мире
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение