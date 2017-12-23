Кадыров выяснил, кто взломал его аккаунт в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его аккаунт в Instagram могли удалить по приказу американских властей США.

> > Кадыров завел аккаунт в чеченской соцсети

«В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — написал он, добавив, что возмущения от него по этому поводу от него ждать бессмысленно, так как он и сам собирался покинуть фейсбук и инстаграм, но из уважения к друзьям и подписчикам не делал этого.

«Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако, не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в ВКонтакте (Рамзан Кадыров), Твиттер (RKadyrov), Телеграм (@RKadyrov_95)», — написал он.

Кадыров отмечает, что «демарш Инстаграм» выглядит странно, так как соцсеть все время пытается создать видимость независимости от официального Вашингтона. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — резюмировал он.

Кроме того, он сообщает в Чечне запустили новую соцсеть Mylistory, , где у Кадырова уже есть личный аккаунт kadyrov_95.

«Сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики», — шутит глава Чечни. В субботу страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказалась недоступна. При попытке зайти на страницу появляется уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».