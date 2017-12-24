Названо условие возвращения России в СЦКК

В Совфеде назвали условие возвращения России в СЦКК

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, при каком условии российские офицеры вернутся в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

«Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — приводит его слова ТАСС.

При выполнении этого условия «варианты возвращения» России в СЦКК «вполне могут быть реализованы». Сенатор отметил, что Россия вышла из СЦКК, поскольку не желает играть роль «статиста в органе, который ничего не решает», когда есть и другие способы повлиять на ситуацию.

Клинцевич подчеркнул, что участники СЦКК должны определять работу центра, а не просто числиться там.

Желание Берлина и Парижа вернуть Россию в СЦКК он счел «весьма показательным». По его словам, это демонстрирует понимание Европой того, что мирное урегулирование в Донбассе возможно только при участии России.

«Повторю еще раз: мы готовы вернуться в СЦКК, если он станет реально дееспособен», — заявил он.

Напомним, Берлин и Париж вызвались стать посредниками для возвращения России в СЦКК, который российские офицеры покинули из-за провокационных действий украинской стороны.