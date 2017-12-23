Собчак назвала авторов своей предвыборной программы

Собчак рассказала, кто помогал писать ее предвыборную программу

Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, сообщила, что ее предвыборную программу "123 трудных шага" ей помогали писать, в частности, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, а также глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев.

> > Собчак представила свою предвыборную программу

Собчак в субботу на съезде "Гражданской инициативы" представила свою предвыборную программу, которая называется "123 трудных шага". В свою очередь, съезд партии включил ее в федеральный политсовет партии, а также выдвинул кандидатуру телеведущей на выборы президента России.

"Безусловно, я бы хотела поблагодарить (юриста) Елену Лукьянову, которая помогала разрабатывать нам положения, связанные с конституционной реформой, я бы хотела поблагодарить Андрея Нечаева за то, что он внёс большой вклад в разработку нашей экономической программы, также я бы хотела поблагодарить господина Иноземцева, который тоже нам помогал и тоже нас консультировал, и оказал нам тоже большую помощь", — сказала Собчак журналистам в субботу.

Также она поблагодарила режиссера Авдотью Смирнову за то, что она оказывала помощь "в той части, которая была связана с инклюзивным обществом и с положениями, связанными с этой сферой в программе".

"И ещё огромное количество людей, которые участвовали в наших экспертных столах, в частности, это большое количество феминистических различных организаций, организаций, которые занимаются защитой семьи и детства, и таких положений в моей программе тоже очень много — это тоже та сфера, в которой я буду бороться, и буду представлять большое количество женщин нашей страны, и те проблемы, которые связаны с материнством и детством", — сообщила Собчак.