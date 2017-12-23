Ещё
Путин назвал условия для перемен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал условия для перемен 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XVII съезда «Единой России». В своей речи российский лидер заявил о необходимости перемен в обществе для обеспечения достойного будущего и назвал условия, при которых это возможно. О главных тезисах выступления Владимира Путина рассказал корреспондент «360».

«Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас не зависящих. Были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплоченность, решая судьбу Крыма и Севастополя— Владимир Путин.

По словам российского лидера, будущее зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить достигнутое за последние годы. Это значит, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Значит, нужно открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека.

> > Путин прокомментировал уровень бедности в России

Все это возможно только при условии единства, национального согласия, отметил российский лидер.

«Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей», — продолжил Владимир Путин.

В работе съезда «Единой России» в этом году принимают участие около 2,5 тысячи человек, среди них — 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, эксперты, ученые.

360tv.ru: последние новости
Госдума зеркально ответит на возможное лишение лицензии RT France Съезд КПРФ выбрал Грудинина кандидатом в президенты России Собчак готова не участвовать в выборах ради единства оппозиции
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение