Путин назвал условия для перемен

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XVII съезда «Единой России». В своей речи российский лидер заявил о необходимости перемен в обществе для обеспечения достойного будущего и назвал условия, при которых это возможно. О главных тезисах выступления Владимира Путина рассказал корреспондент «360».

«Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас не зависящих. Были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплоченность, решая судьбу Крыма и Севастополя— Владимир Путин.

По словам российского лидера, будущее зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить достигнутое за последние годы. Это значит, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Значит, нужно открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека.

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Все это возможно только при условии единства, национального согласия, отметил российский лидер.

«Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей», — продолжил Владимир Путин.

В работе съезда «Единой России» в этом году принимают участие около 2,5 тысячи человек, среди них — 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, эксперты, ученые.