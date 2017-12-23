Главу ФСБ обвинили в оправдании репрессий

Академики обвинили главу ФСБ в оправдании репрессий

Aкадемики РАН опубликовали в «Коммерсанте» обращение, где обвинили главу ФСБ России Александра Бортникова в фактическом оправдании массовых репрессий 30-х и 40-х годов прошлого века.

Под документом, который передал журналистам глава Троицкого научного центра РАН, физик Сергей Стишов, подписались 32 ученых.

«По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан», — приводит издание текст обращения.

Документ академики составили после интервью Бортникова «Российской газете». В нем ученых смутили два тезиса Бортникова: наличие «объективной стороны в значительной части уголовных дел» тех лет и указание, что репрессиям подверглись по большей части «представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд».

Авторы обращения, в свою очередь, заметили, что жертвами государственного террора стали многие ученые, «что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике», а также командиры Красной Армии. При этом, сказали академики РАН, «потери среди высшего командного состава за все время Великой Отечественной войны были существенно меньшими».

«Нам неясна цель пространного интервью Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?», — отмечено в коллективном обращении.

Академики также заметили, что они против «ревизии представлений» об исторических событиях, в ходе которых «миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания».

В интервью РГ Бортников, вместе с тем, говорил, что не собирается никого обелять.

«Конкретные исполнители преступных деяний среди чекистов поименно известны, большая часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова, — сказал глава ФСБ. — Над ними также состоялся суд истории: в периоды массовой реабилитации 1950-х и конца 1980-х годов приговоры по их делам были признаны окончательными и не подлежащими пересмотру».