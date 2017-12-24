Посол РФ получил от школьницы США неожиданное письмо

Посол РФ в США получил от американской школьницы неожиданное письмо

Ученица одной из американских школ Элли Пью написала послу РФ в США Анатолию Антонову письмо, в котором поблагодарила его за возможность посмотреть фильм «Салют-7» в киноклубе российского посольства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Там пояснили, что школьница «работает над исследовательским проектом о сотрудничестве США и России в космосе».

«Фильм вдохновил ее еще больше на изучение русского языка и культуры, — указали в посольстве. — Она выразила надежду, что в следующий раз она сможет общаться с послом России уже на русском языке».

В свою очередь, Антонов в ответном письме «поблагодарил Элли, поздравил с наступающими праздниками».

«К письму прилагался космический рождественский подарок», — заключили в дипмиссии. Пресс-служба опубликовала фото с фигуркой Санта-Клауса и коробкой шоколадных конфет «Вдохновение».

Пресс-служба также разместила фотографии письма ученицы и ответа главы российской дипмиссии. Элли, в частности, интересуется Договором о космосе, который в 1967 году был подписан одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне государствами-депозитариями — СССР, США и Великобританией; тогда же был открыт для подписания остальными странами мира. Документ является основой международного космического права. По состоянию на январь 2017 года участниками Договора о космосе являются 105 государств, еще 24 подписали документ, но не завершили его ратификацию. Ученица отправила Антонову открытку, в которой поздравила его с Рождеством и Новым годом, поблагодарив за приглашение на новогоднюю елку. В посольстве России в Вашингтоне в начале октября с аншлагом прошел предпремьерный показ новой российской космической драмы «Салют-7». Среди приглашенных в кинозале дипмиссии были соотечественники, изучающие русский язык молодые американцы, студенты Кармеловского института русской истории и культуры. Присутствовали также послы ряда стран СНГ, представители дипкорпуса и космических агентств.