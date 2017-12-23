Почему Зюганов сошел с президентской гонки

«Нужно новое лицо»: Зюганов сошел с президентской гонки

Геннадий Зюганов, отказавшись от участия президентской гонке в качестве кандидата от КПРФ, объяснил состоянием своего здоровья и необходимостью обновления в партии, сообщает РБК.

В итоге президиум, а затем пленум ЦК КПРФ рекомендовали выдвинуть кандидатом в президенты директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Зюганов собирается возглавить избирательный штаб.

Между тем, как пишет в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, Грудинин не является членом Коммунистической партии, что не помешало ему стать кандидатом от КПРФ.

«Внутри партии кандидата не нашлось. Будем наблюдать», — написал журналист.

Как возможные кандидаты от компартии рассматривались губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, но они отказались от участия в выборах. Кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина «забраковал» сам Зюганов.

Как заявил член ЦК КПРФ Валерий Рашкин, партии нужно новое лицо.

«В кандидаты выдвинут хозяйственник, руководитель, который сохранил коллектив, чье предприятие дает полный социальный пакет и «стоит на ногах», — заявил он.

По словам Владимира Семаго, бизнесмена и бывшего депутата Госдумы от КПРФ, Грудинин человек публичный, сообщает BFM.

«В любом деловом СМИ можно найти его выступления — яркие, критичные к власти, но по делу. Сам он не совсем от сохи, в Совхоз имени Ленина пришел инженером после вуза», — сказал он.

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