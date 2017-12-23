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Зюганов возглавит избирательный штаб Грудинина
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Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина 

РИА Новости 15 часов назад

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина качественной кандидатурой на выборах президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.

"Пленум (ЦК КПРФ) вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича (Грудинина). Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, которому поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силам", — сказал Зюганов журналистам перед началом съезда КПРФ.

Он отметил, что вариант предвыборной программы будем оглашен им на съезде в субботу.

>> Зюганов нашел себе замену

Ранее в пятницу пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году Павла Грудинина. Сам Грудинин является беспартийным.

РИА Новости

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