Захарова вновь поставила США «на место»

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Захарова прокомментировала розыгрыш Хейли российскими пранкерами 

РИА Новости 9 часов назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш постпреда США при ООН Никки Хейли российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

"В телефонном разговоре с "польским премьером" американский дипломат сказала, что США "продолжают напоминать России ее место в мире". Вы (постпред США — Прим. ред.) действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех "своих местах в мире"? Как-то недальновидно", — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства у себя на странице в Facebook.

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с американским дипломатом от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В частности, были затронуты такие темы, как признание Соединенными Штатами Иерусалима израильской столицей, голосование в СБ ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, соглашение между США и Украиной о предоставлении Киеву оружия, проект газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, пранкеры и постпред США обсудили преследование бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине. Запись разговора Вована и Лексуса с американским дипломатом опубликована на YouTube.

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