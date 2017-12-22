Захарова назвала «мимишной» британскую делегацию

Захарова сделала заявление по отношениям Москвы и Лондона

Россия и Великобритания готовы начать выводить двусторонние отношения из тупика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Темы обсуждались серьезные — это, конечно, выход из тупика российско-британских отношений, которые к этому тупику были заведены не Москвой. Но мы готовы начать работать для того, чтобы их оттуда выводить», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-24».

Захарова подчеркнула, что это целый комплекс вопросов и проблем, которые требуют участия крупнейших мировых игроков. По словам Захаровой, вся британская делегация во главе с министром иностранных дел Борисом Джонсоном на переговорах в Москве «была мимими».

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Захарова отметила, что разногласия между Москвой и Лондоном остаются, но это не повод, чтобы не развивать отношения.