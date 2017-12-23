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Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
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Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию 

Lenta.ru 9 часов назад

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал сделать страну молодой и устремленной вперед, передает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 23 декабря.

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом ограничиться», — сказал глава государства.

Путин призвал отбросить все, что мешает обновлению страны.

Насущными задачами глава государства назвал «внесение изменений в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры». Без этого, по его словам, экономика страны не приобретет инновационный характер. «Цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее, и так далее», — добавил Путин.

Гарантией необратимости перемен, по его словам, выступает свободное гражданское общество, которое «отторгает популизм и пустую болтовню» и «устойчиво к любым попыткам дестабилизации».

Путин подчеркнул, что без стремления к общественной стабильности страну могут погрузить «в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой».

Владимир Путин идет на выборы президента, как самовыдвиженец, но на съезде «Единой России» принято решение о безоговорочной поддержке его кандидатуры.

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