МИД РФ обвинил США в давлении на Генассамблею ООН

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МИД обвинил США в давлении на ГА ООН при обсуждении резолюции по Иерусалиму 

РИА Новости 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Принятию в Генассамблее ООН резолюции по статусу Иерусалима предшествовало неприкрытое давление Вашингтона на государства, которые собирались проголосовать за принятие документа. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Показательно, что голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале ГА ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют "за", в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки. Соответствующие угрожающие письма рассылались представителям государств-членов Постпредом США Никки Хейли. И все же, резолюцию поддержало подавляющее большинство стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на голосовании "верноподданически" проявила себя Украина. 18 декабря на заседании СБ ООН Украина проголосовала за принятие резолюции, а на голосовании в Генассамблее воздержалась от голосования.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись на правовом урегулировании вопроса по Иерусалиму.

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