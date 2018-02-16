Жириновский выступил против Грудинина

Жириновский считает, что ЦИК должен отменить регистрацию Грудинина

"Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нету справки о закрытии, значит, ложная информация", — заявил Жириновский в пятницу на пресс-конференции, тут же предположив, что регистрацию Грудинина ЦИК не отменит. Кандидат в президенты от партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Центризбиркому России следует отменить регистрацию кандидата от КПРФ Павла Грудинина, так как тот якобы не предоставил справку о закрытии зарубежных счетов.

Лидер ЛДПР также предположил, что Центризбирком не лишает Грудинина статуса кандидата, так как глава партии КПРФ Геннадий Зюганов угрожает им общественными волнениями.

Ранее сообщалось, что Грудинин не предоставил в ЦИК документы, подтверждающие закрытие его иностранных счетов в Австрии и Швейцарии. В КПРФ заявили, что данная информация направлена в ФНС, которая, в свою очередь, должна была известить ЦИК о закрытии кандидатом иностранных счетов. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев 12 февраля заявлял, что у комиссии до сих пор нет информации о закрытии счетов Грудинина.

Начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Видное Московской области Павел Шагин опроверг заявление Грудинина о том, что инспекция обрабатывала его документы о закрытии иностранных счетов в течение пяти дней. Представитель ФНС также не подтвердил слова Грудинина о том, что он передал документы о закрытии счетов в налоговую 1-2 февраля. По словам Шагина, такие материалы ни от кандидата в президенты, ни от его представителей 1 февраля не поступали.

Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко назвал заявления ФНС об иностранных счетах Грудинина не соответствующими действительности, заявив 14 февраля, что "все счета уже закрыты, и закрыты в срок". Он отметил, что по закрытию австрийских счетов (закрыты 28 декабря) налоговую уведомили 5 января, а по швейцарским счетам (закрыты 5 января) — 2 февраля.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").