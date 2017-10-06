Номер за миллион рублей в сутки и другие особенности визита короля Саудовской Аравии в Россию



Король в Кремле. Владимир Путин принял предложение саудовского короля Салмана посетить Саудовскую Аравию с ответным визитом. В четверг лидеры двух стран провели встречу. Путин назвал первый в истории визит Саудовского короля в Москву знаковым событием. Зачем в Россию приехал саудовский монарх и как его принимают?

Дмитрий Смирнов:

Москва и Эр-Рияд говорят об «историческом моменте» и о достижении «новых горизонтов». В Москву прилетела делегация более чем в тысячу человек. В пятизвездочных отелях поблизости от Красной площади нет свободных мест. Сам король, по данным СМИ, разместился в номере стоимостью миллион рублей в сутки и размером 500 квадратных метров. Там даже специально поменяли европейскую мебель на арабскую. Правда, визит начался с курьеза. Трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему в правительственном аэропорту «Внуково-2» , королю пришлось сойти на землю самостоятельно. В аэропорту его встречал вице-премьер Дмитрий Рогозин . Почему не президент? Владимир Путин никогда не встречает гостей в аэропорту, говорит журналист президентского пула, спецкор « Комсомольской правды

Дмитрий Смирнов журналист президентского пула, спецкор «Комсомольской правды» «Такого не заведено ни по протоколу, ни по его собственному желанию. Весь протокол начинается уже в стенах Кремля, и государственный визит, с которым приехал король Салман, как раз был обусловлен теми церемониями, которые проходили в Кремле. Это торжественная встреча, гимны, выстроившиеся вдоль ковровой дорожки члены делегации. Правда, из-за того, что довольно много уже лет гостю, церемонию несколько сократили. Но весь политес был соблюден».





Президент России посетил Саудовскую Аравию еще в 2007-м, ответного визита пришлось ждать десять лет. Отношения долго были трудными: конкуренция на нефтяном рынке, да и наши союзники на Ближнем Востоке не слишком нравились саудовской монархии. Но потом все изменилось, говорит главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов

Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru «Все стало, как ни странно, проще, когда Россия пришла в Сирию. Тот странный тезис о том, что на Востоке уважают силу, вдруг себя оправдал. Когда Россия вдруг влезла в ближневосточные дела, и все испугались, что это плохо кончится. Помните, были комментарии в 2015 году, когда началась эта операция воздушно-морская по поддержке Асада, что „вот, смотрите, Россия сейчас поссорится со всем суннитским миром“. Случилось ровно наоборот. Сейчас мы смотрим, что два крупнейших соперника в этом традиционалистском-монархическом мире Ближнего Востока в виде Катара и Саудовской Аравии наперегонки стараются с Москвой исправить отношения».



Владимир Сотников ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН «Ну, мы бомбим, но дело в том, что ведь это же не отменило визит короля. Король не перенес визит. Как бывает иногда в международной политике, дипломатии? На фоне таких событий как бомбежка, первое лицо государства говорит: „визит по необъяснимым причинам, по дипломатическим причинам откладывается и будет внесен в более позднее сроки“. Вот этого не произошло, поэтому здесь никаких противоречий я не вижу. Мы продолжаем оказывать поддержку сирийской правительственной армии, бомбим „Джебхат ан-Нусру“. Да, она поддерживается Саудовской Аравией, ну и что? А мы ведем борьбу против международного терроризма вместе с правительственной армией Сирии».

