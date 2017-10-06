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Номер за миллион рублей в сутки и другие особенности визита короля Саудовской Аравии в Россию
Король в Кремле. Владимир Путин принял предложение саудовского короля Салмана посетить Саудовскую Аравию с ответным визитом. В четверг лидеры двух стран провели встречу. Путин назвал первый в истории визит Саудовского короля в Москву знаковым событием. Зачем в Россию приехал саудовский монарх и как его принимают?
Москва и Эр-Рияд говорят об «историческом моменте» и о достижении «новых горизонтов». В Москву прилетела делегация более чем в тысячу человек. В пятизвездочных отелях поблизости от Красной площади нет свободных мест. Сам король, по данным СМИ, разместился в номере стоимостью миллион рублей в сутки и размером 500 квадратных метров. Там даже специально поменяли европейскую мебель на арабскую. Правда, визит начался с курьеза. Трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему в правительственном аэропорту «Внуково-2», королю пришлось сойти на землю самостоятельно. В аэропорту его встречал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Почему не президент? Владимир Путин никогда не встречает гостей в аэропорту, говорит журналист президентского пула, спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов:
Дмитрий Смирнов журналист президентского пула, спецкор «Комсомольской правды» «Такого не заведено ни по протоколу, ни по его собственному желанию. Весь протокол начинается уже в стенах Кремля, и государственный визит, с которым приехал король Салман, как раз был обусловлен теми церемониями, которые проходили в Кремле. Это торжественная встреча, гимны, выстроившиеся вдоль ковровой дорожки члены делегации. Правда, из-за того, что довольно много уже лет гостю, церемонию несколько сократили. Но весь политес был соблюден».
Президент России посетил Саудовскую Аравию еще в 2007-м, ответного визита пришлось ждать десять лет. Отношения долго были трудными: конкуренция на нефтяном рынке, да и наши союзники на Ближнем Востоке не слишком нравились саудовской монархии. Но потом все изменилось, говорит главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов:
Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru «Все стало, как ни странно, проще, когда Россия пришла в Сирию. Тот странный тезис о том, что на Востоке уважают силу, вдруг себя оправдал. Когда Россия вдруг влезла в ближневосточные дела, и все испугались, что это плохо кончится. Помните, были комментарии в 2015 году, когда началась эта операция воздушно-морская по поддержке Асада, что „вот, смотрите, Россия сейчас поссорится со всем суннитским миром“. Случилось ровно наоборот. Сейчас мы смотрим, что два крупнейших соперника в этом традиционалистском-монархическом мире Ближнего Востока в виде Катара и Саудовской Аравии наперегонки стараются с Москвой исправить отношения».
В Минобороны Израиля на днях заявили, что к Асаду выстроилась «длинная международная очередь, включая западные страны». Интересно, что в дни визита саудовского короля российские ВКС разбомбили в Сирии один из крупнейших арсеналов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», которая, как считается, имеет поддержку саудитов. Комментирует старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников:
Владимир Сотников ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН «Ну, мы бомбим, но дело в том, что ведь это же не отменило визит короля. Король не перенес визит. Как бывает иногда в международной политике, дипломатии? На фоне таких событий как бомбежка, первое лицо государства говорит: „визит по необъяснимым причинам, по дипломатическим причинам откладывается и будет внесен в более позднее сроки“. Вот этого не произошло, поэтому здесь никаких противоречий я не вижу. Мы продолжаем оказывать поддержку сирийской правительственной армии, бомбим „Джебхат ан-Нусру“. Да, она поддерживается Саудовской Аравией, ну и что? А мы ведем борьбу против международного терроризма вместе с правительственной армией Сирии».
Вероятно, визит короля не решит политических разногласий, но даст зеленый свет инвесторам. Королевство Саудовская Аравия потратит на инвестиции в России более 10 млрд долларов. Планируется сотрудничество от космоса и поставок пшеницы до организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова. Кроме того, как пишут СМИ, Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400. Условия сделки источник РБК в «Алмаз-Антее» описал так: «Речь идет о взаимном сотрудничестве: король приехал с разговорами о вложении денег в наши проекты, например в строительство дорог. Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и намного лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди».
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