Соратник Навального Волков снова получил 20 суток ареста

Волков был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП России («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил агентству, что Волкова обвиняют в призыве граждан к участию в несанкционированных мероприятиях через соцсети. Суд счел, что подобным образом Волков совершил правонарушение, выраженное в организации несогласованного с властями мероприятия.

Защита Волкова сочла вынесенное решение незаконным и необоснованным и собирается его обжаловать.

В четверг Волков был освобожден из-под ареста, под который он был отправлен 2 октября за неоднократные нарушения правил организации и проведения митингов и демонстраций.

Его задержали в Нижнем Новгороде. 29 сентября Волков пришел в отдел полиции, чтобы подать заявление о воспрепятствовании проведению митинга Навального. Там на него составили административный протокол, так как акция не была согласована с властями, и препроводили в аэропорт для возвращения в Москву. В тот же день за то же правонарушение задержали Навального. Он не успел приехать в Нижний Новгород, стражи порядка схватили его в подъезде собственного дома. Позже оппозиционера тоже арестовали на 20 суток.