Минобороны: США освободили 90% Сирии не от террористов, а вместе с ними



Минобороны РФ ответило американскому журналисту на утверждения о роли США в освобождении территории в Сирии.

Ранее американский журналист Майкл Бом заявил в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" , что 90% территории Сирии и Ирака освобождены от ИГИЛ* коалицией во главе с США.



"Хочу напомнить Майклу Бому, что после двух лет борьбы с ИГИЛ* международной коалиции и США, к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под прямым или косвенным контролем ИГИЛ*. Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии. С момента вступления 30.09.2015 года в борьбу с ИГИЛ* российских ВКС, сегодня подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10 процентов", — заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков

По его словам, на освобожденной от ИГ* территории Сирии нет никаких следов американского присутствия, а восстановлением мирной жизни и оказанием помощи сирийцам занимаются офицеры российского Центра примирения враждующих сторон.



"Поэтому, если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией "освободили" 90 процентов территории Сирии, — то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними", — добавил Конашенков.



*Запрещенная в России террористическая организация