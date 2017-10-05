В Чечне может появиться еще один город



В Чечне может появиться шестой по счету город, в который преобразуют поселок городского типа Ойсхара в 50 километрах от Грозного, заявил глава республики Рамзан Кадыров

"Хочу поделиться одним секретом. Мы одновременно решаем задачи создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. И не за горами время, когда Ойсхара получит статус города", — цитирует пресс-служба главы Чечни заявление Кадырова на открытии отреставрированного поселка Ойсхара.



В поселке проведена масштабная реконструкция. Здесь построены больница на 50 коек с поликлиникой, Дом культуры на 200 мест с помещениями для репетиций и занятий в кружках, спортивный комплекс на 1500 мест с бассейном и двумя тренировочными залами, футбольный стадион и поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола, занятий теннисом, центр поселка пересекает велосипедная дорожка.



Кроме того, построено четыре многоквартирных дома с ремонтом и мебелью, 50 частных домов для малоимущих семей, отреставрировано около сотни старых домов, построены новые дороги, газопровод. Средства на реконструкцию поселка выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.



Ойсхара — одно из старейших сел Чечни, имеет статус поселка городского типа с населением около 12 тысяч человек. В Чечне всего пять городов: Грозный, Гудермес, Шали, Аргун, Урус-Мартан.