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Поклонская странно поздравила Кадырова
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения в социальной сети Facebook.
Поклонская выразила ему благодарность за мужество и благородство, «присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку», а также за наличие духа, позволившего «встать на защиту величия истории и святынь» России.
«Защита Отечества, его духовных и нравственных основ, верность присяге и верховному главнокомандующему уже на протяжении более чем ста лет являются образцом чести и достоинства, отваги и верности долгу, бесспорным примером для подражания», — написала Поклонская.
«Московский комсомолец» назвал эти слова депутата странными, так как они однозначно сообщают о том, что патриотизм не был примером для подражания на протяжения почти всей истории Российской империи, в отличие от времен Советского Союза.
Напоследок депутат еще раз поблагодарила Кадырова за бережное отношение к истории и за поддержку самой Поклонской.
Ранее Рамзан Кадыров поддержал кампанию Поклонской против фильма Алексея Учителя «Матильда». По его мнению, «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».
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