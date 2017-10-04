Главные события у вас в почте
Путин отправил в отставку еще одного губернатора
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Как сообщил Песков, Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию.
Исполняющим обязанности губернатора края президент назначил Андрея Тарасенко, бывшего гендиректора ФГУП «Росморпорт».
На прошлой неделе Путин уволил губернатора Самарской области Николая Меркушина, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. 3 октября президент подписал указ об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Оставить комментарий