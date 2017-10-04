Путин отправил в отставку еще одного губернатора

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Как сообщил Песков, Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию.

Исполняющим обязанности губернатора края президент назначил Андрея Тарасенко, бывшего гендиректора ФГУП «Росморпорт».