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Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях
Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.
"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <…> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", — говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.
Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.
В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что социальные медиа-ресурсы зачастую используются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".
В подобных случаях информация о дислокации и деятельности других военнослужащих может использоваться специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".
Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2018 год.
В документе также указано, что аналогичная норма права для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности РФ и Федеральной службы охраны РФ уже предусмотрена.
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