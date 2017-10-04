Минобороны запретит военнослужащим выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях

Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.



"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <…> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", — говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны

Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.



В пояснительной записке к проекту закона подчеркивается, что социальные медиа-ресурсы зачастую используются для "достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей".



В подобных случаях информация о дислокации и деятельности других военнослужащих может использоваться специальными службами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями "для оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации".



Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — январь 2018 год.

