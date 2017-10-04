В МИД РФ пообещали ответить на новые канадские санкции

Россия зеркально расширит санкционные списки канадцев.

Россия не собирается оставлять без ответа принятие в Канаде закона «имени Сергея Магнитского», и намерена зеркально расширить санкционные списки канадцев. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия властей Канады без адекватного ответа не останутся, и снова предупреждаем, что при усилении санкционного давления на нас, исходя из принципов взаимности», — сказала официальный представитель МИД.

«Будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию», — заявила Захарова.

Она также добавила, что в Москве такими действиями Оттавы разочарованы.

По словам Захаровой, принятие парламентом Канады этого закона ведет к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений потому, что он нацелен на введение санкций против граждан России.

Напомним, 2 октября палата общин парламента Канады по итогам слушаний одобрила принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» и направила его в сенат. Там документ должны будут утвердить 4 октября. В силу он вступит после подписания генералом-губернатором страны.