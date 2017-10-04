Путин рассказал, будет ли баллотироваться на выборах-2018



Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году; основные кандидаты объявят о своих планах в конце ноября — начале декабря.

Вопрос российскому лидеру от модератора дискуссии звучал так: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?"

"Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Как отметил Путин, "по закону, в конце ноября-начале декабря должна быть объявлена президентская кампания".

"Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом (своем участии — ред.) скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", — пояснил президент.