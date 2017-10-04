Актер Пашинин рассказал об участии в подготовке «секретной операции» в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет в Донбассе в составе украинского нацбатальона, в интервью украинским СМИ заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе. «Мои обязанности в батальоне?… я всего не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что», — передает его слова РИА «Новости»



Пашинин рассказал, что это его первая подобная операция, ранее он был на передовой.

При этом актер сообщил, что пока не рассматривает предложения продолжать сниматься в кино, даже не открывает эти письма. Более того, достаточное количество сценариев, которые ему прислали, уже реализованы — эти фильмы вышли.



«Не считаю нужным. Если хороший сценарий, то становится тяжело», — сказал Пашинин.



В конце августа Анатолий Пашинин подтвердил свое участие в восьмом батальоне «Аратта» «Украинской добровольческой армии» в Донбассе. По его словам, воюет он не ради долга, а «ловит кайф». Позже появилась информация о том, что он погиб, однако командир восьмого батальона «Аратта» Андрей Гергерт опроверг эту информацию.