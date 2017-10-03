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"Это как попросить домработницу". Войнович о поздравлении жены Медведева
Открытое письмо Владимира Войновича к Светлане Медведевой в ответ на подписанное ею письмо с поздравлениями от Правительства РФ с 85-летием вызвало широкий резонанс в СМИ.
«Московский Комсомолец» выяснил у писателя, зачем он в столь ироничной форме поблагодарил супругу премьер-министра за поздравление к юбилею.
В интервью «МК» Войнович назвал открытое письмо Медведевой своим ответом на формалистику. Войнович сравнил правительственное поздравление, подписанное Светланой Медведевой с тем, как если бы он не сам кого-то поздравил, а попросил поздравить свою домработницу.
Писатель заявил, что ему было бы приятно получить поздравление от Медведевой в качестве читательницы и частного лица.
Писатель Владимир Войнович родился в 1932 году в Таджикистане. Самые известные его произведения — трилогия о солдате Иване Чонкине, роман «Москва 2042», книга о Солженицыне «Портрет на фоне мифа». В 2000 году президент России Владимир Путин наградил Войновича Государственной премией РФ за роман «Монументальная пропаганда».
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