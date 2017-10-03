«Это как попросить домработницу». Войнович о поздравлении жены Медведева

Московский Комсомолец » выяснил у писателя, зачем он в столь ироничной форме поблагодарил супругу премьер-министра за поздравление к юбилею.



В интервью «МК» Войнович назвал открытое письмо Медведевой своим ответом на формалистику. Войнович сравнил правительственное поздравление, подписанное Светланой Медведевой с тем, как если бы он не сам кого-то поздравил, а попросил поздравить свою домработницу.



Писатель заявил, что ему было бы приятно получить поздравление от Медведевой в качестве читательницы и частного лица.