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Путин и Полтавченко поспорили у макета "Зенит-Арены"

Путин раскритиковал Полтавченко
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Владимир Путин попросил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уделять больше внимания строительству ледовых арен.
Показывая президенту макеты площадок, построенных к ЧМ-2018, Полтавченко рассказал об особенностях стадиона "Санкт-Петербург". Он обратил внимание главы государства на уникальное выкатное поле и раздвижную крышу сооружения. Путин признал, что стадион вышел красивым, но недоработки все же есть.
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"Для хоккеистов бы еще строили", — добавил российский лидер. Полтавченко попытался заверить, что работа в этом направлении уже идет. "Да ничего не строите", — ответил Путин.
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Владимир Путин Георгий Полтавченко
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