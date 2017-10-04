В Верховной раде назвали дату «возвращения» Крыма и Донбасса

По мнению депутата Верховной рады Натальи Веселовой, в вопросе «возвращения» Крыма и Донбасса будет поставлена точка до марта 2019 года.

То есть «историческое» событие произойдет между выборами президентов России и Украины. Украинские политики продолжают грезить о возвращении потерянных территорий. В частности, покоя им не дает отколовшийся Донбасс и Крым, который вернулся в состав России.

На этот раз свои прогнозы по весьма болезненной проблеме сделала народный депутат Верховной рады от фракции Самопомощь Наталья Веселова, сообщает портал Русская весна.

В частности, по мнению парламентария, в вопросе возвращения Крыма и Донбасса будет поставлена жирная точка до марта 2019 года. То есть историческое событие случится между выборами президентов России и Украины.

Поскольку этот вопрос решится уже в ближайшем будущем, поэтому нам нужно направить свои усилия на запуск и осуществление реформ, отметила она в интервью одному из украинских порталов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, озвучивая цели на 2018 год, назвал одной из приоритетных задач идею возвращения Крыма в состав Украины.