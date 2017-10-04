Назначение Васильева главой Дагестана нарушило многолетнюю традицию

По традиции еще с советских времен власть в Дагестане распределяется так, чтобы представители одного этноса не занимали посты главы региона, премьера и главы парламента. В последние годы высший пост по очереди занимали даргинцы и аварцы. И получается, после аварца Рамазана Абдулатипова пост должен был занять даргинец. Решение о назначении в Дагестан Владимира Васильева стало неожиданным даже для его фракции. Один из единороссов, узнав от РБК о назначении Васильева, от удивления даже нецензурно выругался. Почему в регион направлен чужак?



Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций «Это не назло кланам, а это свидетельство того, что эти кланы действительно не способны договориться между собой и что ни один претендент из крупнейших кланов не способен стать национальным лидером, поэтому нужен кто-то внешний. В каком-то плане это повторяет, я бы сказал, советскую традицию, когда второй секретарь обкома партии был русским. И он, так сказать, их отслеживал, их судил и непосредственно отвечал перед Москвой, перед Кремлем за то, что там происходит».



Васильев много лет проработал в структурах МВД . В начале нулевых входил в руководство Совбеза. Васильев руководил штабом по освобождению заложников из театрального центра на Дубровке. В 2003-м был избран депутатом Госдумы. Васильева называют «человеком Володина», но это не совсем так, говорит руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко

Максим Шевченко руководитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира «Васильев — человек, который имеет прямое отношение к Совету безопасности с одной стороны, то есть, к президенту и Николаю Патрушеву . С другой стороны он имеет отношение к Государственной Думе, ее руководству, руководству «Единой России». Условно говоря, из таких супертяжеловесов в команде Володина. При этом назвать его человеком Володина в полной мере нельзя. Он самостоятельная фигура. Владимир Васильев тоже косвенно имеет отношение к народам Дагестана. Его отец — казах, скорее всего, происходит из казахских ногайцев. Ногайцы — кочевой народ прикаспийского и приволжского региона. Это один из народа Дагестана. Владимир Абдуалиевич — мусульманин по рождению».



Ушедший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал причиной отставки возраст — ему 71 год. Но Владимир Васильев всего на три года его моложе, ему 68. На Кавказ решено послать не «молодого технократа», а «политического тяжеловеса», так назвал Васильева президент. Впрочем, и Абдулатипов был политическим тяжеловесом, и они во многом похожи, говорит президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» «Абдулатипова, с одной стороны, действительно, выдавливали и в силу возраста и в силу, видимо, тревог федерального центра, что увеличивается отток в „Исламское государство“ из Дагестана, как принято думать. Несмотря на то, что при Абдулатипове не происходило нарастание терроризма в Дагестане, может быть, одной из причин этого было, как раз то, что потенциальные активные участники уезжали из страны. Похожи Абдулатипов и Васильев и в том, что, скорее всего, они не будут мешать федеральной власти реализовывать свои представления о прекрасном в отношении Дагестана в те моменты, когда эти представления возникают. Как вот у Абдулатипова это было, он не мешал аресту мэра Махачкалы Амирова, так, скорее всего, и Васильев не будет усиливать какую-то одну из групп».

