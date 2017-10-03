Кадыров вступился за Поклонскую

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что Поклонскую «травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу».

Кадыров рассказал, что приветствует позицию депутата против фильма Алексея Учителя «Матильда», ведь «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны». По мнению политика, Поклонская руководствуется в своей борьбе лишь любовью к Родине.

«Царя и его семью расстреляли, потом канонизировали, правда, сначала за рубежом, а уже потом в России. Преступно предавать свою страну во имя чьих-то взглядов», — сообщил Кадыров.

Фильм «Матильда» выйдет в прокат только в конце октября, но уже вызвал общественный резонанс. Ранее Поклонская призвала отозвать выданное картине прокатное удостоверение и попросила Генпрокуратуру проверить ее. По мнению депутата, история отношений российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской оскорбляет чувства верующих.