Правительство ответило на претензии Войновича к жене Медведева

По словам собеседников издания, у сотрудников этого отдела есть специальные формы официальных посланий на случаи поздравлений или соболезнований. «Они знают, кого поздравлять и когда», — подчеркнули в правительстве.

Накануне Войнович опубликовал на своей странице в Facebook ответ на письмо Медведевой. По словам писателя, он получил поздравление от жены премьера и решил «похвастаться» им перед гостями во время празднования юбилея в Центральном доме литераторов, однако собравшиеся в зале люди отреагировали на услышанное «непочтительным дружным и громким хохотом».

Как оказалось, конверт был «казенным» с надписью большими буквами «Правительство Российской Федерации», «а само письмо адресовано не просто любимому писателю и человеку, а лауреату государственной премии Российской Федерации». Войнович добавил, что исходящий номер в нижней части сделала поздравление «видом казенной почести невысокого сорта».

Писатель отметил, что «огорчился уже не столько за себя», сколько за Медведеву. Он посетовал, что жена премьера «пишет или даже подписывает фальшивые письма в казенных конвертах правительства», в котором «никакой должности не занимает».