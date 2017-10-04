Посольство России опубликовало фото «вторжения» властей США

Посольство России в США в ответ на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт опубликовало фотографию здания консульства с подписью «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».



«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Ранее Хизер Нойерт заявила, что официальные лица США не вторгались в Генеральное консульство России в Сан-Франциско. «Сотрудники службы безопасности просто проверяли, чтобы здание было освобождено в установленный срок», — заявила она.



Перед этим обвинения во «вторжении» выдвинул МИД России. По данным российского МИДа все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско «были полностью захвачены», входные двери были взломаны, внутри прошел обыск.



Напомним, Госдепартамента США потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке после того, как власти России потребовали сократить число сотрудников американских дипмиссий.



Подробнее о противостоянии двух стран читайте в материале «Ъ» «Москва будет судиться с Вашингтоном из-за дипсобственности».