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Посольство России опубликовало фото «вторжения» властей США
Посольство России в США в ответ на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт опубликовало фотографию здания консульства с подписью «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».
«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.
To learn where & when "they did't break locks, just walked through, looked🔄" (@statedeptspox) follow @MFA_Russia
➡️https://t.co/Aaoyg64XWF pic.twitter.com/QqKnT1Y1mb— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 4 октября 2017 г.
Ранее Хизер Нойерт заявила, что официальные лица США не вторгались в Генеральное консульство России в Сан-Франциско. «Сотрудники службы безопасности просто проверяли, чтобы здание было освобождено в установленный срок», — заявила она.
Перед этим обвинения во «вторжении» выдвинул МИД России. По данным российского МИДа все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско «были полностью захвачены», входные двери были взломаны, внутри прошел обыск.
Напомним, Госдепартамента США потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке после того, как власти России потребовали сократить число сотрудников американских дипмиссий.
Подробнее о противостоянии двух стран читайте в материале «Ъ» «Москва будет судиться с Вашингтоном из-за дипсобственности».
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